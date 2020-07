Post sisma: attenzione alle novità per ricevere il “Cas”

Il Comune sta procedendo in questi giorni al pagamento del Cas (contributo autonoma sistemazione) di maggio.

L’ufficio Servizi alla persona ricorda che sono stati ridefiniti i criteri per la concessione degli interventi a sostegno delle famiglie terremotate e che è necessaria un’integrazione al modello già presentato per la richiesta o per il rinnovo del Cas in base alle Ordinanze precedenti.

La principale novità introdotta è che non si avrà diritto a continuare a percepire il contributo per l’autonoma sistemazione o a usufruire di Sae e alloggi Erap, se uno o più componenti del nucleo familiare beneficiario del Cas risultino proprietari o titolari di diritto reale di godimento di un immobile idoneo all’uso per il nucleo familiare medesimo, che non sia stato già locato in forza di contratto o concesso in comodato d’uso regolarmente registrati, ubicato nel Comune di San Severino oppure in un Comune confinante ovvero nel Comune in cui il nucleo familiare beneficia del Cas o ha usufruito della sistemazione alberghiera con oneri a carico della Pubblica amministrazione.

In particolare i nuclei familiari beneficiari di Cas in cui uno o più componenti rientrano nei casi di cui sopra, dovranno compilare una nuova dichiarazione su modelli scaricabili online da inviare quanto prima, con allegata copia del documento di identità del richiedente, via PeC all’indirizzo: protocollo.comune.sanseverinomarche@pec.it oppure via email all’indirizzo: protocollo@comune.sanseverinomarche.mc.it o per posta raccomandata all’ufficio Protocollo del Comune di San Severino, in Piazza del Popolo 45.

Solo chi fosse impossibilitato a utilizzare i mezzi sopra elencati potrà depositare i moduli compilati, in busta chiusa e sempre con allegato documento del dichiarante, nella cassetta metallica dello stesso ufficio Protocollo del Comune dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al sabato.

L’ufficio Servizi alla persona ricorda che procederà con il pagamento dei Cas in base all’ordine di arrivo dei nuovi modelli e all’esito della relativa istruttoria. Per informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 0733641304 oppure si può inviare un’email all’indirizzo servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it.

Nel frattempo il sindaco Rosa Piermattei ha firmato la revoca di alcune Ordinanze di inagibilità che erano state emesse dopo il terremoto 2016.

Riguardano 4 abitazioni e uno studio in un condominio di via XX Settembre, cui l’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche ha riconosciuto un contributo di 270 mila euro per i lavori di riparazione e consolidamento, nonché un edificio bifamiliare in località Serripola, sottoposto a opere di riparazione del danno per un importo complessivo di circa 105 mila euro.