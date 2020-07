La Settempeda conferma in blocco la rosa dello scorso anno

Raffica di conferme in casa Settempeda! La dirigenza biancorossa tiene fede all’impegno preso e mantiene in blocco anche per la prossima stagione l’organico “vecchio” che tanto bene ha saputo fare all’esordio in Prima Categoria. L’ossatura della squadra che era al terzo posto al momento dello stop sarà così a disposizione di mister Ruggeri, ad esclusione di Fiecconi e Scocchi che hanno salutato per scelte personali prendendo strade diverse: la società biancorossa coglie l’occasione per ringraziarli del contributo dato per i recenti successi, augurando loro le migliori fortune.

Settempeda, dunque, che non ha voluto fare troppi cambiamenti andando sul sicuro puntando su ragazzi che conoscono alla perfezione l’ambiente, dando così seguito al progetto improntato già da alcune stagioni. Obiettivo raggiunto come era stato anticipato di recente per la piena soddisfazione di tutto lo staff dirigenziale, a cominciare dal responsabile Sauro Orazi, colui che ha lavorato a fondo incontrando tutti i giocatori: “Siamo molto contenti di quanto fatto. La squadra è rimasta praticamente la stessa e questo era il nostro desiderio fin dall’inizio. Non è stato semplice impostare il lavoro in tempi come questi in cui si è costretti a muoversi fra molte difficoltà, ma devo dire che ogni ragazzo è stato esemplare. Colgo l’occasione per ringraziare ogni singolo giocatore che ha dimostrato di capire perfettamente la situazione venendoci incontro sotto vari aspetti dimostrando intelligenza, professionalità e amore verso la maglia e il club”.

In attesa dell’ufficialità della ripartenza del campionato e di conseguenza della data di inizio degli allenamenti, è certo che quest’anno la Settempeda punterà ancor di più sulle risorse che ha in casa e quindi si pescherà a fondo dalle giovanili portando in preparazione almeno 6/7 ragazzi, alcuni dei quali potrebbero tornare utili anche nel corso della stagione. Il lavoro dei dirigenti intanto non è finito, dato che l’attività sul mercato continua alla ricerca di nuovi elementi utili a rinforzare e completare il gruppo. Sono in corso alcune trattative che presto potrebbero essere chiuse e ufficializzate.

Tornando alle riconferme si parte dal numero uno Marco Caracci per andare ai difensori Marco Del Medico, Stefano Galuppa, Walter Latini e Leonardo Massi. I centrocampisti saranno Roberto Broglia, Amarildo Dedja, Tommaso Gianfelici, Manuel Minnucci, Simone Panzarani, Marco Rossi e Romario Selita. Come attaccanti, infine, Jacopo Borioni, Edoardo Montanari, Simone Marasca e Lorenzo Rocci.

Roberto Pellegrino