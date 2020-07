La Moc al Centro medico “Lisa” per prevenire l’osteoporosi

Da lunedì 27 luglio c’è un’arma in più a disposizione nel Centro medico “Lisa” per prevenire l’osteoporosi. E’ infatti possibile prenotare una Moc a ultrasuoni, grazie al servizio della dottoressa Arianna Petrellini e a un macchinario di ultima generazione, di cui il Centro si è dotato. “La densitometria ossea, meglio conosciuta come Moc, è una tecnica diagnostica – spiegano i responsabili di “Lisa” – che permette di valutare in modo accurato e preciso la massa ossea, risultando particolarmente utile nella diagnosi dell’osteoporosi e nel monitoraggio di eventuali terapie farmacologiche. Difatti, è considerata attualmente uno standard di riferimento per la diagnosi strumentale di osteoporosi: un metodo sicuro e non invasivo riconosciuto dal Ministero della salute, nonché un importante ‘preditore’ del rischio di frattura”.

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere direttamente al Centro medico “Lisa”, in via Divini 33, a San Severino (telefono 0733 634927 oppure 366 5865631).

Come noto, il Centro – oltre alla Moc – ha attive da tempo una serie di specialistiche: agopuntura, allergologia, attività fisica, biologia della nutrizione, cardiologia, chirurgia e medicina estetica, chirurgia generale e vascolare, dermatologia, digitopressione Shiatsu, ecografie internistiche, ematologia, eudinamica, flebologia, ginecologia, massofisioterapia, medicina interna, naturopatia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, ozono terapia, psicologia, urologia, medicina legale, gestione sinistri stradali e medicina del lavoro. Infine, oltre ai normali prelievi, al Centro medico “Lisa” di San Severino si effettuano anche i prelievi di sangue per il test sierologico che individua il Covid-19. Questo tipo di esame è necessario per avere risposte certe sul coronavirus, cioè se si è entrati a contatto con esso, se sono stati sviluppati anticorpi e se si è contagiosi nei confronti delle altre persone. Dunque, un test di valenza sanitaria importante per individuare tutti coloro che si ritrovano oggi, magari senza saperlo, con il proprio sistema immunitario che ha già reagito all’attacco del virus. Le analisi vengono effettuate dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9 del mattino, tranne il mercoledì in cui il laboratorio è aperto dalle 8 alle 10.