Itis: i “Meccanici” del ’70 si ritrovano a 50 anni dal diploma

Domenica 19 luglio la classe 5^A di Meccanica, che si diplomò all’Itis “Divini” nel 1970, si è incontrata di nuovo a San Severino per festeggiare insieme i 50 anni della Maturità. L’appuntamento (al mattino) è stato per tutti davanti al cantiere della scuola, dove ogni giorno risuonava la campanella fino ai tristi eventi del terremoto 2016, che hanno portato all’abbattimento del vecchio istituto. Dopo gli abbracci e la foto di rito, il gruppo di amici ed ex compagni di banco si è diretto al ristorante Cavallini per brindare agli anni delle “Superiori” e alla Maturità conseguita, appunto, mezzo secolo or sono. Anche l’attuale dirigente scolastico del “Divini”, il professor Sandro Luciani, ha salutato l’iniziativa con un messaggio agli organizzatori, complimentandosi con loro perché “a distanza di 50 anni ricordano ancora con piacere e affetto il periodo trascorso in questa Istituzione scolastica”.

Il preside, inoltre, ringraziando Giuseppe Massimiliani, promotore dell’incontro, ha augurato ai partecipanti che tale giornata potesse essere trascorsa gradevolmente tra ricordi e racconti di vita. Così come, poi, in effetti è stato, sotto il segno dell’Itis. E’ vero, le antiche mura oggi non ci sono più – e le nuove attendono, con trepidazione, di poter risorgere dalle gloriose “ceneri” – ma nel cuore di migliaia di studenti ed ex alunni è sempre forte e rimarrà imperituro lo spirito di appartenenza a una grande Scuola, che ha segnato la storia non solo di San Severino, ma dell’intera provincia di Macerata (e oltre).

La foto di rito davanti alla Scuola (oggi in ricostruzione)