Blues, concerto gratuito in piazza ma occorre prenotare il posto

Torna puntuale come ogni estate il grande concerto gratuito di San Severino Blues in Piazza del Popolo, grazie alla forte volontà di ripartenza dell’Amministrazione comunale, nel rispetto delle vigenti norme per il contenimento del coronavirus e quindi con mascherine, distanziamento dei posti a sedere e prenotazione obbligatoria allo 0733 638414 (Pro loco).

Domenica 19 luglio, alle ore 21.30, la magnifica piazza di San Severino accoglie il quintetto della brava cantante bolognese Sara Zaccarelli. Una nuova straordinaria artista, una cantante con una voce e una capacità d’interpretazione uniche. La sua passione per la musica afroamericana è cresciuta con i Groove Company e la crema dei musicisti blues italiani, tra i quali l’hammondista Pippo Guarnera e il batterista Vince Vallicelli, e si è sviluppata, da compositrice e musicista, con Two Woman Band, il duo femminile costituito insieme a Rita Girelli. Si è affermata, incantando il pubblico, nei palchi di festival tedeschi, svizzeri, francesi e italiani, tra i quali Porretta Soul, dove si è esibita accanto agli americani Sax Gordon e Toni Green. Artista eclettica, passa dalla malinconia dei blues tradizionali alla solarità del soul, senza dimenticare l’energia del funky e dell’R&B. Con il bel disco Sing for my soul ha creato un originale progetto musicale neo-soul di livello internazionale che l’avvicina a colleghe come Lauryn Hill, Amy Winehouse, Sade, Erykah Badu, Alicia Keys. Oltre alle magnifiche e particolari versioni di I Will Survive di Gloria Gaynor e di una cover di John Hiatt con Ry Cooder, l’album è composto da altri 7 brani originali, tra i quali quello che dà il titolo all’album, una canzone con un coraggioso testo contro la violenza sulle donne e la violazione dei diritti umani.

San Severino aspetta anche l’arrivo, il 25 luglio, di Kirk Fletcher, star del festival, e il 1° agosto dei Band of Friends, il quartetto con musicisti originali di Rory Gallagher, icona mondiale del rock blues, per celebrare la musica e lo spirito del grande chitarrista irlandese a 25 anni dalla sua scomparsa.

Per questi due eventi l’attesa è grande a giudicare dalla richiesta di biglietti (15 euro), a maggior ragione è obbligatoria la prenotazione.

