Cesolo, il Comune amplia il cimitero della frazione

Il Comune di San Severino ha aperto, tramite la centrale unica di committenza dell’Unione montana, un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero della frazione di Cesolo.

L’importo complessivo dell’appalto è pari a 212.735 euro, oltre al’Iva. Per l’esecuzione delle opere sono stati previsti 150 giorni dalla data di verbale di consegna dei lavori.

Saranno ammessi alla gara solo gli operatori economici di cui all’art. 45, raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici di cui all’art. 48 del Codice, operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016. La categoria prevalente sarà la OG 1 cat. I.

Chiunque sia interessato a essere invitato alla procedura negoziata dovrà far pervenire, esclusivamente sulla piattaforma telematica di negoziazione dell’Unione montana, l’istanza redatta in conformità ad apposito modello allegato all’avviso entro il 3 agosto 2020 alle ore 13.