Scuole: 70 mila euro al Comune per lavori anti Covid-19

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la graduatoria della seconda edizione del Programma operativo nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato con fondi strutturali europei, relativo a interventi di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Al Comune di San Severino è stato riconosciuto un finanziamento di 70 mila euro necessario per procedere alla rifunzionalizzazione di alcuni ambienti all’interno del plesso scolastico “Tacchi Venturi”.

Le opere interesseranno l’ex Museo del Territorio, dove sono state ricavate – dopo il terremoto del 2016 – alcune aule didattiche per le quali ora si prevede un allargamento, ma anche l’adeguamento di alcuni infissi esterni, al fine di garantire un migliore ricambio dell’aria e un maggior comfort termico.

Gli interventi previsti sono stati concordati con la dirigente dell’Istituto scolastico e saranno avviati quanto prima in modo da poterli concludere per l’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico.