Scuola di tecnica calcistica Dribbling ospita Salvatore Bagni

Dribbling è la scuola di formazione di tecnica calcistica creata da Riccardo Venturini, il quale dopo una mirata preparazione presso maestri di tecnica capaci e stimati, tra i quali l’amico Roberto Benesperi (scelto dalla F.C. Juventus per la formazione Under 14) ha creato una metodologia di lavoro che, attraverso il divertimento, prevede un piano progressivo di sviluppo di tutte le abilità tecniche, tattiche, fisiche ed emozionali del giovane, consentendogli di acquisire sempre maggiore sicurezza di sé, dei propri mezzi e raggiungere così, quella padronanza e quella curiosità necessarie per gestire situazioni di gioco sempre più difficoltose, stimolanti e divertenti.

Della scuola Dribbling fanno parte gli imprescindibili amici e collaboratori di Riccardo, i mister Raniero Gentili, Stefano Strappa ed Alessio Salvatori, i quali, ogni pomeriggio, presso l’accogliente e ben organizzato Centro sportivo “Green Planet” di Matteo Siroti, eseguono lezioni di tecnica individuali.

Dopo aver organizzato, con energia ed entusiasmo, la quarta edizione del Camp estivo “Skills & goals”, che ha contato ben oltre 100 iscritti, con grande onore e soddisfazione Dribbling ha ospitato l’inossidabile campione del Napoli, dell’Inter e della Nazionale italiana, Salvatore Bagni (attuale football consultant), il quale, assieme all’amico ed ex compagno di squadra Stefano Strappa (osservatore del Cagliari calcio), incuriosito dal progetto “Dribbling”, oggi ha voluto partecipare alla seduta di allenamento, manifestando tutto il suo entusiasmo sia per il progetto che per la qualità del lavoro svolto in campo con i ragazzi, tanto che ha già individuato qualche leva promettente.