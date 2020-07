Guide turistiche delle Marche alla scoperta dei nostri tesori

“RipARTiamo. #scopriarteconminitour”, i minitour organizzati dalle Guide turistiche delle Marche tornano in città. Sabato 18 luglio, San Severino è protagonista di una nuova escursione dopo quella d’apertura dell’ultima domenica di giugno. Dal bellissimo teatro Feronia, passando per Piazza del Popolo, fino alla suggestiva basilica di San Lorenzo in Doliolo, attraversando stradine e caratteristici vicoli, la narrazione delle guide vedrà brevi teatralizzazioni e aperture di siti poco conosciuti. Appuntamento alle ore 17 davanti al Feronia. Si ricorda che sono obbligatori l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale.

Per prenotazioni telefonare al numero 347 7439960 oppure inviare una email a info@guideturistichedellemarche.it – www.guideturistichedellemarche.it. In alternativa si può visitare la pagina facebook Guide Turistiche delle Marche.