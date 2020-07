Volley, “Ludo” Giuliani torna in A1: “Giocherò a Ravenna”

Dopo una stagione da titolare in A3 con la maglia del Corigliano, il ventiduenne settempedano Ludovico Giuliani torna in SuperLega. Sarà uno dei due liberi della Consar Ravenna, formazione allenata dal coach Marco Bonitta. “Lunedì ci siamo ritrovati per i tamponi obbligatori in questo momento e per gli altri preliminari, poi abbiamo cominciato a lavorare in palestra. Sono contentissimo di essere qui a Ravenna e ho tanta voglia di far bene. Per me è il terzo anno in SuperLega, dopo le stagioni a Piacenza e Verona, e ormai ho una certa consapevolezza del ruolo che interpreto. L’esperienza sul campo, da titolare, in A3 è stata importante per me e adesso cercherò di dimostrare che posso dire la mia anche nella massima categoria. Credo che Ravenna sia la piazza ideale per questo mio obiettivo perché il Club punta molto sui giovani, ha un allenatore che lavora tanto bene proprio con la ‘linea verde’ e negli ultimi anni si è visto. Quindi, penso che l’ambiente ravennate sia quello giusto per poter fare un altro passo avanti verso un posto da titolare in SuperLega”.

Dunque, un Ludovico Giuliani già carico e pronto a mettere in campo tutte le sue qualità tecniche e atletiche. La preparazione entrerà pian piano nel vivo con l’auspicio che la stagione possa iniziare regolarmente a settembre.

“Saluto comunque con soddisfazione la parentesi di Corigliano – aggiunge il giovane libero di San Severino – perché è stata un’annata importante, anche se il livello dell’A3 è inferiore: inutile nasconderlo! Però avevo bisogno di sentire il peso di qualche responsabilità in più, sapendo di partire sempre come titolare. Le statistiche di fine campionato sono state positive per me e, quindi, devo far tesoro del bagaglio di esperienza acquisito, puntando ora a migliorare ancora di più tecnicamente”.

Anche papà Alberto Giuliani ha cominciato ieri la sua nuova avventura in Polonia sulla panchina dell’Asseco Resovia, una delle formazioni più importanti del massimo campionato polacco.