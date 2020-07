‘Una piazza da cinema’: arriva… “Qualcosa di meraviglioso”

Giovedì 16 luglio, alle ore 21.30, quinto appuntamento con la rassegna “Una piazza da cinema”, con il film Qualcosa di meraviglioso, del regista francese Pierre-François Martin-Laval.

Nuha Mohammad ed il figlio Fahim fuggono dal Bangladesh. Nel loro Paese, la situazione è critica: la famiglia Mohammad è presa di mira dall’autoritario governo. Nuha e Fahim raggiungono Parigi per salvarsi e tentare di realizzare il sogno del giovane: diventare un campione di scacchi, sport che lo appassiona da sempre. Una volta in Francia, il ragazzo impara velocemente la lingua e si iscrive alla scuola di scacchi gestita dal burbero, ma capace, maestro Sylvain Charpienter. Fahim si inserisce bene nella squadra e comincia a vincere partite su partite, dimostrando il suo talento e la sua passione. Ma la vita non sarà facile: il permesso di soggiorno del padre scadrà, ed i due saranno costretti a vivere in clandestinità, faticando, giorno per giorno, per ottenere il loro riscatto.

Qualcosa di meraviglioso (Fahim), è un film biografico diretto da Pierre-François Martin-Laval. Narra l’esperienza di Fahim e tutte le sue difficoltà: un immigrato, un clandestino dal grande talento, capace di arrivare a vincere il campionato nazionale di scacchi “Under 12”. Ottimi interpreti: il giovane Assad Ahmed (Fahim) e Gérard Depardieu (Sylvain) funzionano bene come coppia alunno-maestro. Pierre-François Martin-Laval narra una storia di vita, tra dramma e commedia, senza cedere eccessivamente al patetismo ed ai facili sentimenti, spesso presenti in pellicole del genere. Riesce ad inserire molte tematiche (immigrazione, integrazione, sport e sogni) dosandole con il giusto equilibrio, nessuna predomina sull’altra e nulla viene trascurato o eccessivamente caricato. Una storia che finisce bene, una vicenda che rincuora il pubblico: ogni tanto, la fortuna assiste le passioni umane. Passioni che possono divenire vere e proprie opportunità per cambiare radicalmente la propria vita: come per il giovane Fahim, capace di salvare lui stesso e tutta la sua famiglia da un futuro misero.

Silvio Gobbi