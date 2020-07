Dopo mesi di “quarantena” messa all’aperto alla “Lazzarelli”

Dopo mesi di lockdown e di stretta osservanza delle restrizioni per evitare contagi all’interno della Casa di riposo, ieri c’è stato finalmente un momento di condivisione nel cortile esterno, grazie a una messa celebrata all’aperto da don Donato De Blasi, accompagnato dal diacono Mario Borioni.

“Da tempo i nostri ospiti chiedevano di poter partecipare alla messa – spiega Teresa Traversa, presidente della Casa di riposo – ma abbiamo atteso il momento propizio, cercando di sfruttare adeguatamente lo spazio antistante la struttura e rispettando appieno i protocolli di sicurezza. E’ stata per tutti una grande gioia e anche un momento di ringraziamento perché, insieme, abbiamo potuto affrontare l’emergenza sanitaria nel migliore dei modi. Certamente, non abbasseremo la guardia proprio ora, ma un momento così serviva a ciascuno di noi per riassaporare lo spirito di comunità”.

Dunque, una bella iniziativa che, favorita da un bel pomeriggio d’estate, ha riportato il sorriso sul volto di tanti anziani ospiti della “Lazzarelli”, costretti ad avere pochi contatti in questi brutti mesi di pandemia.