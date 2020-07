Campagna vaccinazioni: a San Severino dall’1 al 10 settembre

A seguito dell’emergenza Covid-19, a partire del mese di marzo 2020, sono state parzialmente sospese le attività vaccinali, tranne quelle relative ai bambini di 0-2 anni e dei soggetti a rischio per patologia.

Ora, a distanza di quattro mesi, per poter recuperare le vaccinazioni, l’Unità operativa di Prevenzione malattie infettive e cronico-degenerative dell’Area Vasta 3 attiva una campagna straordinaria di vaccinazione.

L’operazione sarà resa possibile grazie all’utilizzo di tre strutture dislocate in altrettanti punti strategici dei rispettivi Distretti e ciò consentirà di recuperare i cicli vaccinali sospesi durante l’emergenza Covid-19 in circa 2 mesi.

Saranno interamente garantiti la vaccinazione Hpv (Papilloma virus), il richiamo di difterite-tetano-pertosse-polio e Mprv (morbillo, parotite, rosolia e varicella) per i bambini di 5-6 anni, nonché il richiamo di difterite-tetano-pertosse-polio e la vaccinazione contro il meningococco A,C,W,Y agli adolescenti (femmine e maschi di 12-18 anni).

Le operazioni di vaccinazione si svolgeranno con il seguente calendario:

• dal 13 luglio al 31 luglio presso il Centro civico sito in via Ginocchi a Civitanova Marche;

• dal 3 agosto al 28 agosto presso la sede della Provincia di Macerata, in via Velluti a Piediripa di Macerata;

• dal 1° settembre al 10 settembre presso la palestra della scuola “Tacchi Venturi” di San Severino, in viale Bigioli.

Nelle tre strutture saranno attivi operatori del Servizio igiene e Sanità pubblica, supportati dalla Protezione civile e dai sanitari del 118. La Polizia locale dei Comuni di Civitanova, Macerata e San Severino garantirà la regolare viabilità con massimo distanziamento fin dalle operazioni di parcheggio.

All’interno delle strutture saranno attive 4 postazioni di lavoro, adeguatamente distanziate, consentendo quindi il regolare accesso dei ragazzi accompagnati da un solo genitore.

“Questa massiccia operazione di sanità pubblica, condotta su grandi numeri – sottolinea Alessandro Maccioni direttore generale dell’Area Vasta 3 – segna un passo avanti importante nell’ambito della ripresa delle nostre normali attività, anche nell’ambito della prevenzione. Ringrazio il presidente della Provincia, i sindaci e tutti gli operatori che hanno garantito, come di consueto, sostegno e disponibilità per questa innovativa quanto impegnativa modalità di esecuzione delle vaccinazioni, che ci consentirà un recupero in tempi brevissimi delle vaccinazioni sospese nel periodo del picco epidemico”.

“L’importanza di questa straordinaria campagna vaccinale – spiega la dottoressa Franca Laici, Direttore dell’attività vaccinale dell’Area Vasta 3 – ha come obiettivo il ripristino dei livelli di coperture vaccinali utili per la tutela della salute dei singoli e della collettività, oltre a garantire l’erogazione dei Lea”.