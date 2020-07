Primo matrimonio post emergenza a San Severino. Il sindaco Rosa Piermattei ha celebrato con rito civile l’unione tra Sauro Sticconi e Ana Glodan. La cerimonia si è svolta a Palazzo dei Governatori.

Un “sì” che rappresenta un messaggio di buon auspicio, seppur pronunciato con le mascherine d’ordinanza obbligatoriamente indossate.

La festa per la nuova coppia ha comunque rappresentato per la città di San Severino Marche, e per la sua comunità, un ulteriore passo verso il ritorno alla normalità.