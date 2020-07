Aumenta il numero delle telecamere di videosorveglianza

Nuovi investimenti per migliorare la sicurezza pubblica: la Giunta comunale ha deciso di ampliare il numero delle telecamere di videosorveglianza in Piazza del Popolo, in via San Giovanni, via Indivini, via del Glorioso, nella rotatoria posta all’intersezione tra viale Varsavia e viale della Resistenza e nei giardini di via Padre Giuseppe Zampa.

Per poter ricevere le immagini del circuito di videosorveglianza in tempi più rapidi e con una migliore definizione sarà anche potenziata la fibra ottica con un collegamento che partirà dalla sede provvisoria del Comune, a Palazzo dei Governatori, e arriverà fino a viale Matteotti, intersezione con viale Mazzini.

L’intervento, su proposta del responsabile dell’Area Vigilanza, costerà complessivamente circa 20 mila euro.

Complessivamente saranno un’ottantina le telecamere in funzione in città. Tra quelle già attive 16 sono dotate di sistema Ocr, optical character recognition, per la lettura ottica delle targhe. Queste ultime apparecchiature entreranno presto a far parte di una rete che avrà una centrale operativa comune e che consentirà il monitoraggio tra Comuni diversi.

Oltre all’installazione di nuove apparecchiature la Polizia locale ha annunciato anche un aumento dei controlli in tutto il territorio settempedano, con pattuglie impegnate in questo periodo pure nei turni serali. Inoltre sono stati predisposti controlli sulle strade con l’utilizzo di apparecchiature per il controllo della velocità che consentiranno di monitorare anche i flussi in ingresso e in uscita sempre per una maggiore sicurezza dei cittadini.

L’uso dei dispositivi mira ad aiutare anche le forze dell’ordine nella loro quotidiana attività a servizio della comunità.