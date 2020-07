Palasport “Ciarapica”, previsti lavori per 680 mila euro

Ammontano a 680 mila euro i lavori di riqualificazione del palasport “Albino Ciarapica”. Sono previsti due stralci funzionali per l’efficientamento energetico della struttura, tramite la realizzazione di un “cappotto”, e per l’adeguamento antincendio alle più recenti normative.

Le opere saranno in parte finanziate dal Comune, con fondi provenienti dall’avanzo di amministrazione dell’annualità 2019, e in parte dal Commissario straordinario del Governo alla ricostruzione sisma 2016 che, con l’Ordinanza 104, ha messo a disposizione 200 mila euro.

Oltre al miglioramento energetico si procederà alla sistemazione delle uscite di sicurezza, alla messa a norma degli impianti, al trattamento ignifugo delle strutture in legno, all’adeguamento dei parapetti e all’adeguamento delle scale e degli spazi esterni.

“Dopo il finanziamento del Commissario – spiega il sindaco Rosa Piermattei – l’Amministrazione comunale ha deciso di procedere alla messa a norma di tutta la struttura che rappresenta un’opera strategica e molto importante per l’intera comunità settempedana”.

“Tre anni fa sono stati risistemati gli spogliatoi – aggiunge l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni – e di recente si è intervenuti per separare pubblico e atleti, per installare ausili di protezione sulle gradinate, per mettere nuovi infissi in corrispondenza delle vie d’esodo e per revisionare l’impianto elettrico. Sono state inserite nuove plafoniere a servizio delle gradinate e un sistema di allarme con centralina di rilevazione incendi. Interventi, questi, che hanno permesso l’uso della struttura da parte di società sportive e degli istituti scolastici per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica. Ora, con ulteriori lavori di riqualificazione, chiudiamo la serie di opere necessarie al pieno funzionamento del palasport, struttura strategica per la città”.

Basti ricordare infatti che, dopo il terremoto del 2016, l’impianto è stato utilizzato anche per dare ospitalità a molte famiglie settempedane rimaste senza un tetto.