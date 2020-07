Lube: Alessandro Paparoni assistente allenatore di De Giorgi

Nei giorni scorsi si è radunata la Cucine Lube Civitanova muovendo i primi passi della stagione 2020-2021. I campioni del mondo si sono ritrovati all’Eurosuole Forum per la consegna del materiale tecnico, in attesa delle visite mediche, dei test e del primo allenamento stagionale che andrà in scena lunedì 13 luglio. Presenti 12 dei 14 atleti della rosa (Simon e Yant si aggregheranno successivamente) e lo staff tecnico-medico al completo, compreso il nuovo arrivo Alessandro Paparoni: l’ex giocatore biancorosso, infatti, è entrato a far parte del settore tecnico della prima squadra come assistente allenatore.

Dopo una lunga e brillante carriera (prima come schiacciatore, poi come libero), due scudetti e tanti trofei vinti, un’Olimpiade (Pechino 2008) con la maglia della Nazionale italiana, il settempedano Alessandro Paparoni lascia così l’esperienza di coach nel settore giovanile biancorosso per abbracciare questa nuova avventura tecnica al fianco di un campione della pallavolo italiana come Fefè De Giorgi. Con lui in panchina, peraltro, Alessandro Paparoni divenne campione d’Italia nel 2006, l’anno del primo scudetto della Lube.