Il Comune potenzia rete wi-fi e punta a ridurre digital divide

Il Comune di San Severino si è aggiudicato 15 mila euro di finanziamento grazie al bando europeo WiFi4EU, col quale sono state messe a disposizione nuove risorse per realizzare infrastrutture wifi locali, pubbliche e gratuite.

Pur essendo presente una connessione wi-fi free senza fili denominata “Sanseverinonet”, realizzata in collaborazione con la società Eurocad, in virtù della nuova azione, che è stata portata avanti dall’Innovation and networks executive agency della Commissione europea, sarà possibile attivare nuovi punti d’accesso a Internet pure in alcune frazioni del vasto territorio comunale. L’iniziativa punta a ridurre progressivamente il digital divide nelle aree più marginali.

Intanto, il Comune sta lavorando per l’attivazione della banda ultra larga in città e per dare una soluzione ai problemi che interessano le cosiddette aree bianche. E’ per questo che con la società Open Fiber ha sottoscritto un accordo, attuato da Infratel, società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, volto a promuovere la realizzazione e l’integrazione delle infrastrutture per la fruizione dei servizi Internet veloci anche in zone a bassa densità di popolazione. La società esterna sta provvedendo alla progettazione e alla realizzazione, poi si occuperà anche della gestione e della manutenzione in modalità wholesale dell’infrastruttura di rete di accesso sia passiva che attiva, per le unità immobiliari presenti nel territorio comunale.

Di pari passo i cittadini settempedani potranno contare a breve pure su collegamenti Internet più veloci grazie all’arrivo della fibra ottica Tim (come riferito già dal Settempedano in altro servizio). In questo caso il Comune ha dato semaforo verde per i lavori di potenziamento dell’importante infrastruttura telematica e la Tim inserirà cavi in fibra ottica ramificandoli nel sottosuolo tramite condutture da realizzare oppure già esistenti e che sono di sua proprietà o del Comune per quanto riguarda la rete della pubblica illuminazione.