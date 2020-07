Domenica in piazza il raduno dei Maggiolini Volkswagen

Un bell’evento è in programma domenica 19 luglio in Piazza del Popolo. Si tratta del raduno di “Amici appassionati del maggiolino Volkswagen Classic”. L’iniziativa, promossa dal “Maggiolino Adriatic Club”, porterà a San Severino equipaggi provenienti da diverse regioni d’Italia, curiosi di scoprire la bellezza del territorio marchigiano. L’appuntamento è alle ore 9 in piazza; dopo le iscrizioni è prevista una visita guidata al teatro Feronia. Poi la carovana di Maggiolini, Maggioloni, Cabrio e Pulmini partirà alla volta di Matelica per arrivare fino alla frazione di Braccano, il paese dei murales. Qui, alle ore 13, ci sarà il pranzo all’aria aperta con tanto di maialino arrosto. L’evento viene organizzato nel rispetto delle normative vigenti anti Covid-19.

La locandina del raduno