L’azienda Tim porta la fibra ottica pure a San Severino

Tempo un mese, al massimo per settembre (prima che riaprano le scuole), e pure San Severino potrà contare su collegamenti internet più veloci grazie all’arrivo della fibra ottica. La Tim, con un investimento piuttosto cospicuo, ha già avviato l’intervento sul territorio settempedano e quindi in questa calda estate vedremo operai e tecnici lavorare al potenziamento di tale importante infrastruttura telematica.

Ecco, in sintesi, cosa cambia.

Finora la fibra, capace di far viaggiare dati a 100 Mega, arriva fino alla centrale Tim di via Gorgonego, provenendo da “stazioni” regionali più importanti. Dalla centrale alle nostre case e aziende la linea prosegue attraverso i tradizionali cavi sotterranei in rame (salvo utenze particolari che hanno già provveduto autonomamente), portando il segnale Adsl fino a un massimo di 20 Mega (molto dipende poi dalla percorrenza da compiere).

Dalle prossime settimane il sistema cambierà perché dalla centrale ai “Cabinet” – dei piccoli “armadietti” disseminati in città e in periferia (San Severino ne conta una trentina) – la Tim inserirà cavi di fibra ottica ramificandoli nel sottosuolo tramite condutture da realizzare oppure già esistenti e che sono di sua proprietà o del Comune (per la rete della pubblica illuminazione).

Al tempo stesso nei “Cabinet” verrà installata una moderna apparecchiatura che potremmo descrivere come un “innesto per l’autostrada”: questo apparato permetterà ai singoli utenti di collegarsi alla fibra e ricevere a casa – sulla base di un nuovo contratto con la Tim – una linea Vdsl che garantisce una velocità di trasmissione dei dati fino a 100 Mega. Dai “Cabinet” al domicilio la rete distributiva continuerà ad essere in rame, ma la prossimità di questi “armadietti” tecnologici alle abitazioni delle diverse zone cittadine porterà al salto di qualità nei collegamenti Internet.

I lavori, per i quali l’azienda Tim sta avendo la piena collaborazione del Comune, procederanno per stralci, fino alla copertura più estesa del servizio. Dunque, un’importante novità per San Severino nel quadro del potenziamento infrastrutturale, a beneficio di aziende, scuole, uffici e privati.