Giuliani in Polonia per debuttare sulla panchina del Resovia

Il coach Alberto Giuliani è in Polonia per la sua nuova avventura agonistica. Martedì scorso è partito alla volta di Rzeszow, città di circa 180 mila abitanti nel sud della Polonia, poco lontano da Cracovia. Lì, lunedì 13 luglio, inizierà ad allenare l’Asseco Resovia, una delle formazioni più importanti della pallavolo polacca.

“La stagione dovrebbe cominciare il 13 settembre, ma il condizionale è d’obbligo a causa del Covid-19, che pure in Polonia sta creando molti problemi. In questi due mesi di tempo – dice Alberto Giuliani – cercheremo comunque di ritrovare forma fisica e intesa, recuperando pian piano la migliore condizione dopo il lungo periodo di inattività”.