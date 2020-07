Polizia locale: riattivati servizi serali e autovelox mobili

Più controlli sulle strade urbane di San Severino. Ad annunciarli è il comando della Polizia locale che riattiverà, con maggiore costanza, il servizio di rilevamento della velocità itinerante, in particolare nelle zone di accesso alla città. La presenza dei vigili interesserà le zone teatro di diversi incidenti, anche di recente, come le località di Colotto, Taccoli, Cesolo e quella di ingresso al nucleo abitato provenendo da Castelraimondo.

L’assessore comunale alla Sicurezza, Jacopo Orlandani, fa presente l’importanza dei servizi anche per il controllo generale del territorio. Diversi i cittadini che hanno segnalato, nelle zone che saranno maggiormente presidiate, sorpassi azzardati o velocità sostenute da parte di automobilisti e motociclisti. Nessun giro di vite ma un’attività di prevenzione più intensa.

Inoltre, come ogni estate, in questo periodo sono stati riattivati anche i servizi serali.

“Ringrazio il corpo della Polizia locale – sottolinea ancora l’assessore Orlandani – che anche dopo il lavoro svolto durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha deciso di rafforzare la propria presenza con questi turni”.

Fin qui la nota del Comune.

Relativamente ad alcune segnalazioni di lettori del Settempedano riguardanti alcune telecamere comparse lungo la “361 – Septempedana”, in particolare nei pressi della frazione di Rocchetta, è stato possibile appurare che il Comune non c’entra nulla perché si tratta di un intervento dell’Anas attivato su più punti della stessa arteria stradale per il monitoraggio dei flussi di traffico.