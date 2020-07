A Cesolo un camion perde parte del suo carico di orzo

Qualche disagio alla circolazione stradale, ieri pomeriggio (martedì 7 luglio), attorno alle 18.30, lungo la “Cingolana”, in località Cesolo. Più esattamente nel tratto che vall’incrocio per la località Sant’Elena a quello per passo Colmone.

A causa del cedimento di una delle sponde laterali, infatti, un autocarro di un’azienda settempedana ha perso parte del carico che è finita sulla sede stradale.

Il mezzo, che trasportava orzo, ha subito arrestato la marcia e l’autotrasportatore che ne era alla guida si è dato da fare per rimediare all’incidente che ha avuto comunque una rapida soluzione, grazie anche all’intervento di alcuni abitanti che si sono prestati per ripulire l’asfalto.

Sul posto, per regolamentare la viabilità e segnalare il pericolo, è intervenuta una pattuglia della Polizia locale