Ecco il calendario completo di “Una piazza da cinema”

Ecco il calendario completo della rassegna cinematografica “Una piazza da cinema”, curata dal Cinema San Paolo, con il supporto dell’Amministrazione comunale e della Pro loco di San Severino.

Sette i film in cartellone: Ma cosa ci dice il cervello, di Riccardo Milani (proiettato sabato 4 luglio); Green Book, del premio Oscar Peter Farrelly (martedì 7 luglio); Toy Story 4, diretto da Josh Cooley (giovedì 9 luglio); Mio fratello rincorre i dinosauri, di Stefano Cipani (martedì 14 luglio); Qualcosa di meraviglioso, del regista francese Pierre-François Martin-Laval (giovedì 16 luglio); Cena con delitto – Knives Out, giallo-thriller di Rian Johnson (giovedì 23 luglio) e Il traditore, film diretto da Marco Bellocchio (giovedì 30 luglio). Tutte le proiezioni avranno luogo in Piazza del Popolo, inizio previsto ore 21.30.

Una rassegna diversificata, capace di toccare tutti i generi e gusti: commedia, dramma, biografia, animazione, thriller e mafia.

Tra i film in elenco, per “Il Settempedano” sono già stati recensiti Ma cosa ci dice il cervello (link: http://www.ilsettempedano.it/2019/04/19/recensione-ma-cosa-ci-dice-il-cervello-di-riccardo-milani/), Green Book (http://www.ilsettempedano.it/2019/02/01/green-book-un-viaggio-tra-razzismo-e-amicizia/) e Il traditore.

Diciamo qualcosa in più su questo ultimo titolo. È il più recente film di Marco Bellocchio, regista di lunga data. Tratta la vita del noto pentito di mafia Tommaso Buscetta (interpretato da Pierfrancesco Favino): un’opera forte, serrata, densa, capace di raccontare la vicenda di uno dei personaggi più oscuri della nostra storia. Tra mafia e politica, il regista torna alla carica con questo ultimo lavoro: dopo un lungo periodo di debolezza cinematografica, finalmente riconosciamo il Bellocchio de I pugni in tasca e Sbatti il mostro in prima pagina. La pellicola ha vinto vari premi: ricordiamo i sette Nastri d’argento ed i sei David di Donatello.

Di seguito, la recensione al film.

Silvio Gobbi