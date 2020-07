“Ma cosa ci dice il cervello” apre rassegna di film in piazza

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, riparte la rassegna “Una piazza da cinema” con il film Ma cosa ci dice il cervello di Riccardo Milani (2019), attrice protagonista Paola Cortellesi: appuntamento previsto per sabato 4 luglio, ore 21.15.

Una commedia leggera: Giovanna (Paola Cortellesi), conduce una vita apparentemente monotona. In realtà è un’agente dei servizi segreti, pronta alle missioni più incredibili. Gestire la famiglia, le amicizie e gli amori non è semplice, data la sua vera occupazione: le missioni si fanno sempre più impegnative e la decisione di Giovanna di “vendicare” i propri amici, utilizzando le sue abilità da spia, complica ulteriormente la situazione, tra inseguimenti e gag. Ottimi interpreti per un lavoro gradevole, adatto per passare in tranquillità una serata, anche se il regista non raggiunge il livello del precedente Come un gatto in tangenziale (2017).

Di seguito, il link alla recensione del film, da noi già pubblicata all’uscita dell’opera nelle sale.