Borioni: Un errore affidare a privati la pubblica illuminazione

A volerci credere si fa fatica. E invece nell’ultimo Consiglio Comunale la maggioranza ha avviato l’affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica ad una società privata tramite il “Project financing”. Si tratta di concedere la gestione di 771 punti luce in ambito extraurbano per ben 10 anni. Attualmente la pubblica illuminazione è gestita dall’Assem, società partecipata al 100% dal Comune di San Severino, in forza di un contratto stipulato nel 1999 con scadenza 2027. L’Assem assolve a questo compito in maniera seria e affidabile, e da diversi anni persegue l’obiettivo del risparmio energetico istallando apparecchiature di ultima generazione con una riqualificazione degli impianti e un relamping a led, come in Piazza del Popolo.

Il centrosinistra per San Severino con il sottoscritto Francesco Borioni, consigliere e capogruppo, nonché ex presidente dell’Assem, ha espresso con fermezza la propria contrarietà a questa concessione in cui si cede il servizio di pubblica illuminazione ad una società privata proprio da pare di un Comune proprietario di un’azienda elettrica efficiente, che è considerata “un fiore all’occhiello”. La cosa a dir poco sorprendente è che questa “privatizzazione” trova favorevole i vertici della stessa Assem: ci lascia perplessi…

Il mercato delle “utilities”- acqua, energia elettrica, gas, – da anni è attraversato da profonde trasformazioni, che inevitabilmente avranno un considerevole impatto sulle piccole aziende, pertanto è fondamentale attivarsi per preservare le professionalità e l’efficienza dei servizi piuttosto che scorporare e metterli a rischio, eventualità questa che inevitabilmente porterà ripercussioni negative sulle maestranze e sugli utenti.

Sorvoliamo sulla convenienza economica, in quanto i calcoli sono approssimativi e facilmente contestabili e pertanto, sollecitiamo l’amministrazione a riconsiderare questa decisione, ed i nostri concittadini a mantenere alta l’attenzione su questi temi perché le accecanti luci dei riflettori non nascondano la giusta via da seguire.

Francesco Borioni (consigliere comunale del Centrosinistra per San Severino)