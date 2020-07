Storia e devozione: domenica 5 luglio ricorre Santa Filomena

Domenica 5 luglio ricorre la festa di Santa Filomena, Vergine settempedana, il cui corpo fu ritrovato nel 1526 – durante lavori di restauro – nella Basilica abbaziale di San Lorenzo in Doliolo, dove oggi è esposta l’urna delle reliquie.

In una pergamena, appesa al collo, si poteva leggere che il corpo della santa era stato nascosto nella basilica, presso l’altare maggiore, al tempo delle guerre dei Goti, nel VI secolo d.C. Lo stesso vescovo di Settempeda, vissuto in quel periodo, ne curò l’occultamento per sottrarre il venerato corpo alla profanazione dei soldati.

La Chiesa ne ha approvato il culto e ne ha fissato la festa dapprima al 5 luglio, come dal Martirologio Romano; successivamente tale ricorrenza fu rinviata sempre alla prima domenica dello stesso mese.

F.L.