Post sisma: torna utilizzabile la chiesa dei Frati Cappuccini

Torna di nuovo utilizzabile la chiesa di San Salvatore in Colpersito, all’interno del convento dei Frati Cappuccini di San Severino. Il sindaco, a seguito dell’avvenuta realizzazione di opere di pronto intervento per la messa in sicurezza, ha emesso un provvedimento in merito alla fruibilità di alcuni spazi pubblici dichiarati finora non utilizzabili e, quindi, interdetti al pubblico e ai fedeli.

La chiesa dei Cappuccini da sempre rappresenta un luogo di aggregazione per la comunità settempedana, mentre il convento, ospitando anche un importante Centro di Studi Francescani, è divenuto riferimento per persone che arrivano anche da fuori.

Il luogo di culto, in particolare, è stato interessato dalla posa in opera di una cinturazione vincolata con ritti e cavi in acciaio e piastre di ancoraggio. Per evitare ulteriori danni all’epigrafe collocata sopra al bussolone d’ingresso, si è poi provveduto alla sua stabilizzazione mediante un pannello ligneo. Inoltre, per contrastare i meccanismi ortogonali ai piani delle facciate nord e sud, è stato creato un sistema di contenimento con tiranti e piastre forate. Infine anche per contenere lo stato di dissesto della volta si è realizzata una combinazione di interventi come il puntellamento su ponteggio misto prefabbricato e con tubi e giunti delle due prime campate a ridosso dell’ingresso principale. Per quanto riguarda il solaio di copertura è stata effettuata una completa ricognizione con il riposizionamento dei coppi in quelle porzioni ove si erano rilevati scorrimenti degli elementi a rischio di caduta.

Intanto, la comunità francescana di Colpersito ha pensato di inserire una celebrazione eucaristica ulteriore alla domenica in un orario normalmente insolito: alle 21. Celebrazione che durerà solo per i mesi di luglio e agosto. Si terrà all’aperto nell’oliveto del convento, uno spazio che già viene utilizzato da diverse domeniche per la messa delle ore 11.30, che continuerà ad essere celebrata come al solito.