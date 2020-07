Lutto: morto in Friuli il settempedano Francesco Bernardi

Lunedì 29 giugno a Maniago, in provincia di Pordenone, dove risiedeva da molti anni, è serenamente mancato all’affetto dei suoi cari Francesco Bernardi. Durante la sua attività lavorativa ha insegnato materie letterarie, ultimamente presso la scuola media di Meduno. Da qualche anno era andato in pensione, ma era rimasto in contatto con il mondo della scuola, che era la sua vita, attraverso dei progetti didattici in cui prestava volontariamente la sua opera. Amava la montagna e spesso effettuava delle lunghe escursioni. Ogni tanto, durante il periodo delle ferie estive, rientrava a San Severino per salutare parenti e amici.

Ne danno il triste annuncio le sorelle Clelia e Graziana insieme ai nipoti. Le ceneri di Francesco saranno tumulate lunedì 6 luglio, alle ore 15, nel cimitero urbano di San Severino. Non fiori, ma eventuali offerte a favore dell’Hospice di San Severino. I familiari ringraziano anticipatamente coloro che, con la loro presenza alla tumulazione o in qualsiasi altra forma, vorranno onorarne la memoria. Anche Il Settempedano esprime sentite condoglianze ai familiari.