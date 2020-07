“Nuovi sentieri”: il Cai premia l’idea partita da San Severino

Il Club alpino italiano centrale, nel quadro dell’iniziativa per l’estate 2020 “Scopriamo nuovi sentieri: un’escursione al giorno consigliata dal Cai”, ha pubblicato, per le Marche, la proposta segnalata dalla locale sezione di San Severino.

L’escursione si riferisce all’anello di Monte Careschio, un suggestivo sentiero anticamente percorso da pastori. Con partenza e rientro da Visso, alla confluenza dei fiumi Ussita e Nera, si può andare alla riscoperta dell’altopiano del santuario di Macereto, ammirare le maestose pareti del Monte Bove, la Valle dell’Ussita e la Valle del Panico. Il presidente Marino Scattolini, al quale vanno anche i nostri complimenti, con viva soddisfazione, ha comunicato la notizia ai propri soci, facendo presente che, nei giorni scorsi, ha accompagnato nel giro un giornalista di “Famiglia Cristiana” venuto appositamente da Mestre.

Nel mese di agosto, il noto settimanale dovrebbe pubblicare un articolo riferito all’iniziativa del Cai.

Questa interessante proposta contribuirà sicuramente a rilanciare l’afflusso degli appassionati della montagna nel Parco dei Sibillini e nelle zone del cratere dove gli effetti del sisma 2016 si presentano all’escursionista in più punti del percorso, evidenziando la drammaticità della ferita inferta al territorio. Nello stesso momento però si può riflettere sulla tenacia che hanno le popolazioni della montagna per difendere il tessuto sociale ed economico.

Domenica 5 luglio una delegazione del Cai di San Severino parteciperà, in località Madonna della Cona, alla cerimonia (in forma ridotta a causa del Covid-19) organizzata per l’incontro tra i rappresentanti delle confraternite del Santissimo Sacramento di Castelsantangelo sul Nera e di Castelluccio di Norcia.

La sezione di San Severino ha partecipato alla raccolta fondi per la ristrutturazione dell’omonima chiesetta, rovinata dal sisma 2016 e attualmente messa in sicurezza.

Fiorino Luciani