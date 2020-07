Cantiere Itis, c’è il sopralluogo del presidente Pettinari

Sopralluogo del presidente della Provincia all’Itis “Divini”. Antonio Pettinari, con l’installazione del cantiere da lunedì scorso e la ripartenza dei lavori, ha raggiunto questa mattina la sede dell’istituto per incontrare l’impresa che sta eseguendo l’intervento di completamento dei laboratori e dell’aula magna e che è subentrata alla ditta originariamente aggiudicataria, il cui contratto è stato rescisso per grave inadempimento, come comunicato ieri.

Durante il sopralluogo il presidente Pettinari ha sottolineato più volte l’importanza di eseguire i lavori nel più breve tempo possibile.