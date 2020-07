Blugallery, “Tac 128 strati al top per esami antiCovid e prevenzione tumori polmonari”

Un semplice esame indolore di pochi secondi può salvare potenzialmente la vita a tanti uomini e donne che sono abituali fumatori. Parliamo della Tac a basse dose di radiazione (low dose), senza mezzo di contrasto, che permette di diagnosticare noduli tumorali al polmone in fase iniziale in pazienti con aumentato rischio di avere una neoplasia polmonare.

“Una macchina di nuova generazione come la Tac a 128 strati operativa al Centro medico Blugallery di San Severino – dice il dottor Umberto Negro, medico radiologo della struttura – è davvero lo strumento ideale per effettuare questo tipo di screening. Questo perché permette di erogare una dose radiante molto bassa, tale da giustificare un esame del genere in pazienti asintomatici. Oggi le apparecchiature moderne ci vengono incontro e il Centro Blugallery è veramente all’avanguardia”.

La Tac del Blugallery, peraltro, sta tornando utile – di questi tempi – anche per i casi di polmonite interstiziale provocati dal Covid-19 perché, quando richiesto, è preferibile fare questo tipo di esame piuttosto che una semplice radiografia al torace.

“Abbiamo già effettuato diverse Tac su casi ex Covid-19 – spiega il dottor Negro – e in un paio di loro è stato possibile scoprire focolai ancora attivi nonostante l’apparente remissione clinica. Aspetto importante, questo, ai fini della completa guarigione del paziente stesso”.