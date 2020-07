“Una piazza da cinema”: rassegna apre con Paola Cortellesi

Torna in Piazza del Popolo la rassegna di cinema all’aperto, nel rispetto di ogni regola legata all’emergenza coronavirus. La sta organizzato il Cinema San Paolo in collaborazione con il Comune e la Pro loco. Il primo film sarà proiettato sabato 4 luglio, alle ore 21.15. Titolo: “Ma cosa ci dice il cervello”, con l’attrice Paola Cortellesi nei panni della protagonista.

La rassegna proseguirà poi per tutto il mese di luglio con altri sei appuntamenti (martedì 7, sabato 9, martedì 14, giovedì 16, giovedì 23 e giovedì 30). Il cartellone definitivo è ancora in fase di completamento e sarà reso noto a breve dagli organizzatori. La “cosa” importante in questo momento è dare un altro segnale di ripartenza.

Il pubblico in piazza per la rassegna (foto d’archivio)



Nei prossimi giorni sarà divulgato dal direttore artistico Mauro Binci anche il programma della 29^ edizione del Festival Blues.