Rotary Tolentino: 4 mila euro e mascherine alla “Lazzarelli”

Consegnata alla Casa di riposo “Lazzarelli” la raccolta fondi – pari a 4 mila euro – ottenuta con l’evento “Rotarysolidarity” organizzato nei mesi scorsi dal Rotary di Tolentino, presieduto da Carla Passacantando. La somma è stata destinata all’acquisto di un gruppo elettrogeno per garantire la continuità d’energia elettrica alla Asp di San Severino in caso di sospensioni temporanee di corrente elettrica.

L’iniziativa “Rotarysolidarity” si era tenuta a Villa Berta prima dell’emergenza coronavirus. Ora Carla Passacantando e diversi rotariani si sono ritrovati nel cortile della Casa riposo con la presidente Teresa Traversa e altri componenti del Cda.

“La serata è stata importante – dice Teresa Traversa – perché abbiamo avuto modo di vedere intorno a noi tante persone, vecchi e nuovi amici, che hanno condiviso un progetto ambizioso e hanno voluto rimarcare con la loro presenza la stima nei confronti di un’istituzione fondamentale per la comunità settempedana e non solo. Se tutto questo si è potuto realizzare è grazie all’impegno di Carla Passacantando che ha offerto alla “Lazzarelli” il supporto del Rotary di Tolentino ancora prima dell’insediamento. E’ riuscita a condividere un’idea e un progetto con gli altri soci e lo ha perseguito coinvolgendo anche altre associazioni. A lei e ai suoi collaboratori va un ringraziamento da parte del Cda, del personale degli ospiti della casa riposo”.

Tante persone hanno partecipato per la buona riuscita dell’evento come il medico rotariano Pietro Cruciani che ha voluto festeggiare, in nome dell’amicizia, la pensione assieme ai suoi colleghi in quella occasione. Anche il sindaco Rosa Piermattei ringrazia il Rotary di Tolentino per l’organizzazione dell’evento che ha portato a un’importante raccolta fondi.

Il club tolentinate, inoltre, ha consegnato alla presidente Traversa mascherine ffp2 per il personale della struttura.