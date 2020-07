Itis, cantiere aperto per completare Aula magna e laboratori

Sono ripartiti i lavori di completamento dei laboratori e dell’aula magna all’Itis “Divini”. A seguito della rescissione del contratto per grave inadempimento di quella aggiudicataria, la nuova ditta subentrata ha installato il cantiere e avviato i lavori. Il progetto originario è stato modificato in base alle esigenze scaturite dalla costruzione della nuova scuola e per questo motivo l’ufficio tecnico della Provincia di Macerata ha dovuto riprogettare i laboratori apportando modifiche significative sia strutturali che organizzative. Nel nuovo progetto è stata anche prevista la realizzazione dell’aula magna, non inserita nella costruzione della scuola.

Di conseguenza, il nuovo progetto dal valore complessivo di 665 mila euro è stato finanziato con le risorse aggiuntive di circa 280 mila euro riconosciute a suo tempo dal Commissario straordinario Paola De Micheli, anche se non ancora effettivamente erogate (c’è ora l’impegno dell’attuale Commissario Legnini a rendere disponibili queste risorse; si legga a parte il servizio già pubblicato dal Settempedano). La restante somma di 385 mila euro proviene invece da risorse proprie dell’Amministrazione provinciale, non comprese nei finanziamenti del terremoto.

Il nuovo progetto esecutivo di completamento dei laboratori dell’Itis “Divini”, redatto sempre a cura dell’ufficio tecnico provinciale, è stato approvato a maggio 2019. Successivamente erano state avviate le procedure di appalto e si era arrivati all’aggiudicazione dei lavori. Tuttavia la ditta aggiudicataria, che avrebbe dovuto iniziare l’intervento nell’autunno scorso, fin da subito ha opposto una serie di contestazioni e di riserve sul progetto stesso e di fatto, nonostante reiterate diffide e convocazioni formali per la consegna dei lavori, è rimasta nella sua posizione, completamente inattiva.

Di fronte a tale atteggiamento, l’Amministrazione provinciale si è vista costretta a iniziare il procedimento di risoluzione del contratto per grave inadempimento. Dopo una complessa attività amministrativa e giudiziale si è arrivati alla risoluzione del contratto con il decreto del Presidente della Provincia, Antonio Pettinari, approvato lo scorso 19 maggio.

L’Amministrazione ha immediatamente interpellato la ditta seconda in graduatoria dell’appalto, alla quale, verificata la sua disponibilità e dopo l’accertamento dei requisiti di legge, sono stati aggiudicati i lavori.

La nuova società appaltatrice Effe4 di Benevento – da lunedì scorso – ha riaperto il cantiere per il completamento dei laboratori e dell’aula magna.

Il presidente Pettinari, in relazione anche all’allungamento dei tempi per l’inadempienza della ditta precedente, ha evidenziato i motivi di urgenza per completare i lavori nel più breve tempo possibile, data pure l’emergenza ulteriore del Covid-19.