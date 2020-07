Associazione “Con’tatto” dona la “Dignicap” all’Oncologia

Si chiama Dignicap la nuova macchina che fa bella mostra di sé nel reparto di oncologia dell’ospedale di San Severino, acquisita grazie a una raccolta fondi lanciata dall’associazione “Con’tatto onlus donne insieme” di Castelraimondo. La nuova apparecchiatura, operativa ormai da diverso tempo, serve a evitare la caduta dei capelli alle persone che si sottopongono a sedute di chemioterapia. E’ una cuffia al cui interno circola un liquido refrigerante, che ha la capacità di raffreddare il cuoio capelluto, proteggendo le cellule dei bulbi piliferi ed evitando così, oltre al trauma della malattia, quello aggiuntivo di dover perdere i capelli a seguito delle cure.

Il macchinario donato al reparto di Oncologia dell’ospedale di San Severino



Al suono dello slogan “Un gruppo di persone che condivide un obiettivo può raggiungere l’impossibile” l’8 marzo 2019, giorno tradizionalmente dedicato alla conviviale dell’associazione, il direttivo ha lanciato la notizia ufficiale della sottoscrizione. Lo scorso 8 marzo si sarebbe dovuta tenere la manifestazione conviviale del 2020, ma l’emergenza sanitaria ha fatto slittare tutto. Durante la serata il direttivo dell’associazione “Con’tatto donne insieme onlus” avrebbe dovuto dare la buona notizia dell’avvenuto acquisto del macchinario – costo di 45 mila euro – dopo non poche peripezie e impegno da parte dei componenti dell’associazione. Non è stato possibile nemmeno svolgere una cerimonia di inaugurazione, sempre a causa delle misure restrittive legate al Covid 19, ma il direttivo vuole cogliere l’occasione per ringraziare quanti, aziende e privati, hanno creduto in questo obiettivo di aiuto e dignità a favore dei malati oncologici, aiutando a realizzare questo piccolo grande sogno.