Madonna dei Lumi: nozze d’oro per Alduino e Caterina

Nozze d’oro per Alduino Pelagalli e Caterina Ciambotti, che hanno ricordato il loro cinquantesimo anniversario di matrimonio nel santuario della Madonna dei Lumi. La messa domenicale delle 9.30 è stata celebrata dal cardinal Edoardo Menichelli e ha visto la partecipazione della comunità parrocchiale, che si è stretta così attorno alla coppia, ai figli Claudio e Marco e agli altri familiari. E’ stato un bel momento di festa, vissuto in semplicità e armonia, nel rispetto delle restrizioni del momento.

Alduino, già sindaco di San Severino, e Caterina, oggi presidente dell’Associazione di scacchi “La Torre Smeducci”, sono molto noti e stimati, non solo in città. Molto benvoluto, soprattutto dai bambini, è anche Marco che sta facendo conoscere e apprezzare proprio il gioco degli scacchi in tante scuole della provincia, riscuotendo un grande consenso per la sua calma e simpatia.

Ai coniugi Alduino e Caterina giungano i migliori auguri da parenti e amici.