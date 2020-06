Sisma: tornati agibili un negozio e una decina di abitazioni

Sei abitazioni e un’attività commerciale tornano agibili a San Severino, dopo i lavori post terremoto. E’ di nuovo disponibile, infatti, un intero complesso condominiale in viale Europa. A seguito di opere di riparazione del danno sismico con rafforzamento localizzato della struttura, per un importo complessivo di circa 400 mila euro, la palazzina è tornata nella piena disponibilità dei proprietari.

Il sindaco inoltre ha revocato un’altra ordinanza di inagibilità per un immobile della frazione di Corsciano: interessato da lavori di ristrutturazione, anche in questo caso con rafforzamento localizzato, è tornato nuovamente agibile grazie a un investimento di circa 115 mila euro.

Infine, è stata revocata una doppia ordinanza di inagibilità relativa a due palazzine di via Monte Catria e via Antonio Fidi.

La prima, in particolare, che si trova nel rione Uvaiolo, era già stata dichiarata parzialmente agibile nel marzo scorso, con un provvedimento che aveva consentito il rientro a casa di due famiglie. Adesso, terminati i lavori di recupero con ricorso al sisma bonus, anche un terzo appartamento dello stesso stabile è stato dichiarato di nuovo agibile. Il provvedimento permetterà il ritorno alla normalità a un nuovo nucleo familiare.

La palazzina in via Antonio Fidi, invece, è stata interessata da lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato per un importo complessivo di circa 140mila euro. Le opere in questo caso permetteranno ad altre due famiglie di fare ritorno a casa.