Simona e il suo 100 e lode alla Maturità… nonostante il Covid

Simona Lombardi, classe 2001, si è diplomata con 100 e lode al Liceo delle Scienze umane di Camerino. Nella sua classe sono state tre le ragazze che hanno brillato in egual modo: con lei, anche Alessia e Chiara si sono distinte per merito.

Simona, nipote del professor Francesco Cristalli e della maestra Carla Scatizza, ormai in pensione, sembra seguire proprio le loro orme, puntando a diventare insegnante. Sì è sempre distinta per la sua maturità e ha affrontato la scuola, fin dalle elementari, con giudizio, rigore e impegno.

“Questi 5 anni di studio sono stati certamente intensi, bellissimi e indimenticabili – ci racconta Simona -. Durante il lockdown siamo stati costretti a seguire lezioni solo con la ‘Dad’: niente più relazioni, tutto a distanza, esattamente come è stato per il giorno dell’esame di maturità, dove fra lo studente e i suoi docenti c’erano 2 metri e le mascherine ai volti. Un’esperienza senza dubbio molto particolare. Non poter salutare da vicino i professori, non poterli abbracciare, dopo cinque anni trascorsi insieme con la maggior parte di loro, è stato triste.

Il Covid-19 non ha solo messo la Didattica a distanza, ma anche le relazioni umane all’angolo, lasciandole appese a un filo immaginario, quello del web.

Tuttavia, studiando con costanza e impegno anche con la ‘Dad’ si sono raggiunti ottimi risultati. L’importante è stato non perdere la concentrazione guardando avanti. Dicono che siamo stati agevolati perché la Commissione era solo interna e non abbiamo avuto prove scritte. Forse sarà vero, possibile che sia stata una bella agevolazione. Ma quanto abbiamo perso come persone, come studenti diciottenni, nessuno può immaginarlo se non lo ha vissuto in prima persona. Niente gita didattica di Quinto, niente cena di fine anno, niente saluto ai prof e, soprattutto, zero relazioni fra compagni di classe che per cinque lunghi anni hanno condiviso la stessa aula e le stesse storie. Improvvisamente siamo stati catapultati in una realtà imprevedibile, ma ce l’abbiamo fatta, anche grazie al sostegno dei prof!”.

Genitori e nonni augurano a Simona un futuro meraviglioso e una brillante carriera universitaria, ringraziandola per aver sempre dato il massimo. Tanti complimenti giungano, inoltre, dal Settempedano per il bel traguardo raggiunto.