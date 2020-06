Mons. Massara guida pure la Diocesi di Fabriano-Matelica

Continua la graduale diminuzione delle Diocesi più piccole per accorpamento nella persona di un unico vescovo.

Monsignor Francesco Massara, 55 anni, proveniente dalla Calabria, attuale vescovo di Camerino-San Severino Marche e già assistente del Pontificio seminario romano maggiore di Roma, assume infatti anche la guida della Diocesi di Fabriano-Matelica (di cui era già amministratore apostolico), succedendo così definitivamente a monsignor Stefano Russo, attuale segretario generale della Cei.

La Diocesi fabrianese-matelicese, comunque, non viene soppressa, bensì unità nel “governo” – sotto un unico vescovo – con la nostra Diocesi.

L’ingresso ufficiale è fissato per l’8 settembre prossimo.

Il provvedimento pontificio – come detto – non porta alcuna mutazione all’assetto amministrativo delle due sedi. Le Diocesi rimarranno due Circoscrizioni ecclesiastiche separate e indipendenti e come tali dovranno essere governate. «Tuttavia – spiega mons. Massara, citando parole che gli ha scritto il Nunzio Apostolico – nulla osta che si prospettino e si attuino col tempo percorsi unitari di formazione del clero e del laicato, e così pure forme di interscambio tra i due presbiteri nell’esercizio del ministero pastorale».