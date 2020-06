Contagi scesi a… zero! Quindi, anche il Comune di San Severino diventa Covid free. Secondo gli ultimi dati forniti dal Gores, il Gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie, non ci sono più settempedani interessati dalla pandemia.

“Una notizia molto positiva ma, come sempre, invito a non abbassare la guardia”, sottolinea il sindaco Rosa Piermattei, che ricorda l’obbligo di usare sempre la mascherina nei locali pubblici, invita a lavarsi le mani e tenere la distanza di almeno un metro da altre presone, evitando ogni tipo di assembramento.