“Voragine” in piazza: Sovrintendenza autorizza la chiusura

Il funzionario di zona della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche ha effettuato un sopralluogo nel cantiere di Palazzo Valentini interessato da opere di recupero post terremoto dove, nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, a seguito di un cedimento strutturale al basamento di una grossa gru – in corso di montaggio tra il marciapiede pedonale e la piattaforma di piazza -, sono venute alla luce porzioni di grotte ipogee non accessibili dall’esterno e da tempo non più utilizzate.

Grotte destinate probabilmente a ghiacciaie, che hanno fatto bloccare ogni tipo di attività.

Al sopralluogo hanno preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore comunale all’Urbanistica e ai Lavori pubblici, Sara Bianchi, il direttore dei lavori, ingegnere Luca Sabbatini, e il responsabile dell’ufficio Urbanistica del Comune.

La verifica della Soprintendenza, richiesta dal Comune, ha confermato l’irrilevanza, da un punto di vista storico e architettonico, della cavità.

L’impresa esecutrice dei lavori è stata autorizzata a chiudere lo scavo.

L’Amministrazione comunale subito dopo il rinvenimento, oltre a coinvolgere la Soprintendenza, aveva anche chiesto, d’intesa con la direzione dei lavori, il supporto tecnico di un’impresa specializzata per mappare con un georadar il lato della piazza sul quale, nei prossimi mesi, saranno avviati anche altri cantieri della ricostruzione.