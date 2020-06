Suor Francesca Raggi è vicaria al monastero delle Clarisse

Nella festa solenne della natività di San Giovanni Battista, le Sorelle Clarisse del monastero di Santa Chiara di San Severino si sono riunite in Capitolo elettivo per scegliere, dopo la morte di suor Maria Luigia Ferrando, la nuova Vicaria e una rappresentante per il Discretorio, cioè il Consiglio che aiuta l’abbadessa suor Rosella Mancinelli nel governo e nell’animazione della comunità.

Sono risultate elette suor Chiara Francesca Raggi come Vicaria e suor Chiara Serena Cocolin come “Discreta”.

“Il nostro cammino, provato ma anche plasmato dalla sofferenza, riprende con fiducia e speranza – dicono le Sorelle Clarisse di San Severino – in questa nuova fase che si apre davanti a noi. Ci affidiamo alla vostra preghiera perché possiamo camminare sempre nella volontà del Padre, in ascolto dello Spirito, in obbedienza al Vangelo, sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi. Vi custodiamo nella nostra preghiera fraterna”.

Come si ricorderà, le suore di Santa Chiara hanno celebrato da pochi giorni, esattamente lo scorso 16 giugno, l’inizio della loro presenza nella comunità settempedana. Presenza che porta proprio la data del 16 giugno 1223. Ci avviciniamo, dunque, all’importante e attesa ricorrenza degli 800 anni. La data figura scritta sulla pergamena in cui le Sorelle che dimoravano a Colpersito ricevettero il permesso di essere legate ai frati di Francesco d’Assisi.