Serralta: messa al cimitero in ricordo di chi è morto durante il lockdown

Domani, sabato 27 giugno, alle ore 19 al cimitero di Serralta viene celebrata una messa in ricordo di tutte le persone che sono decedute durante il periodo di lockdown e per le quali, proprio a causa delle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus, non è stato possibile svolgere la cerimonia del rito funebre.

La comunità di Serralta, da sempre molto coesa e attiva, vuole così stringersi attorno alle famiglie dei defunti che ci hanno lasciato in questi mesi e che, purtroppo, non sono stati pochi per la piccola frazione settempedana.

Un gesto di amore cristiano per chi non c’è più, per chi è salito in cielo, anche a causa del Covid-19.