Croce rossa: volontari celebrano la “Solferino… virtuale”

E’ stato un 24 giugno molto particolare quello che si è celebrato quest’anno a Solferino dove, 161 anni fa, si è svolta la Battaglia che ha determinato le sorti dell’Italia unita e dove è nata la Croce Rossa internazionale. Le disposizioni sanitarie in vigore hanno fatto saltare la tradizionale fiaccolata della Croce Rossa. Tuttavia, nessuno si è perso d’animo e, grazie a una formula ibrida (online e in presenza), la ricorrenza è stata onorata. Tantissimi volontari della Cri, a cominciare da quelli della sezione di San Severino, si sono riuniti a distanza con lo slogan #passthechtorch: ciascuno ha realizzato un video in diretta passando una torcia a un amico volontario. Il live streaming si è tenuto mercoledì 24 giugno sui profili social della stessa Croce rossa. “Questa Solferino virtuale – dicono i ragazzi e le ragazze della Cri settempedana – ci ha insegnato a rimanere uniti. I nostri 7 principi ci ricordano che, seppur distanti, non saremo mai soli perché la fiaccola dell’Umanità non si spegnerà mai” (cit. Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana). La nostra sede si è accesa con le fiaccole e con il sorriso dei nostri volontari. La fiaccolata di Solferino non si è fermata e noi volevamo essere presenti così! #Solferino2020“.