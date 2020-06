Alla Madonna dei Lumi si ricorda don Gilfredo Buglioni

Nel ricordo del suo 70° di sacerdozio, viene celebrata una messa di suffragio per don Gilfredo Buglioni, sacerdote orionino che ha speso la sua vita al servizio della comunità di San Severino.

La funzione religiosa è prevista sabato 27 giugno, alle ore 18.30, nel santuario della Madonna dei Lumi. Saranno presenti anche alti rappresentanti dell’Ordine di San Luigi Orione, il parroco don Luca Ferro e una delegazione dell’associazione ex allievi dell’Istituto settempedano.

Don Buglioni, come tutti affettuosamente lo chiamavano, è morto a Bergamo il 7 marzo scorso a Bergamo nella struttura del “Don Orione”, dove si trovava ormai da qualche tempo e dove, purtroppo, il Covid-19 ha provocato diversi decessi, fra cui pure quello di don Andrea Curreli, altra figura sacerdotale legata all’Istituto orionino di San Severino.

Aveva 96 anni, ma una grande tempra. Spesso ripenso al suo destino. Certo, l’età c’era, però a parte i problemi alla vista aveva raggiunto i Novanta in buona salute. Poi il terremoto, che lo ha costretto a lasciare San Severino. Una “tegola” enorme per chiunque: lo ha sradicato dai suoi affetti, da abitudini consolidate, fiaccandolo nello spirito e nel fisico. Dopo il passaggio a Fano, ecco l’arrivo a Bergamo, in una struttura orionina con assistenza, pensata proprio per i sacerdoti anziani della Congregazione. Lontano da tutti e da tutto ciò che aveva rappresentato la sua vita terrena. E lì l’impatto con un nemico invisibile e spietato come il Covid-19 che, secondo noi (ma non vi è certezza di referto medico), lo ha portato repentinamente alla morte. Se così fosse, il nostro caro Don Buglioni sarebbe da considerare una delle prime vittime di quella che è stata poi una vera ecatombe in quella zona d’Italia. (m.g.)