Voragine in piazza: sabato si sposta il mercato settimanale

I lavori di messa in sicurezza della voragine apertasi sull’asfalto in Piazza del Popolo e la presenza del cantiere per la ricostruzione di Palazzo Valentini hanno fatto decidere, con provvedimento adottato dal comando della Polizia locale, per il trasferimento momentaneo delle bancarelle del tradizionale mercato settimanale del sabato nell’area della stazione ferroviaria.

Resteranno sempre in zona stazione, dove sono stati trasferiti già nelle scorse settimane a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 al fine di garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti, anche gli ambulanti di generi alimentari e ortofrutticoli, i produttori agricoli assegnatari di posteggi in forma permanente e i partecipanti all’iniziativa “Campagna Amica” di Coldiretti.

Le bancarelle del mercato saranno disposte nel parcheggio lato ovest della stazione ferroviaria e, in parte, su via San Sebastiano e nel piazzale Don Minzoni.