Ilaria Claudi neodottoressa alla “Cattolica” con 110 e lode

Ilaria Claudi si è brillantemente laureata in Medicina, con 110 e lode, all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”, a Roma.

La giovane ha concluso il percorso accademico privilegiando, oltre al risultato, anche la rapidità di esecuzione degli studi e, al termine degli esami, ha sostenuto una tesi sperimentale di estremo interesse in Dermatologia oncologica, dal titolo: “Long term survival nei pazienti con melanoma in stadio IV: valutazione caratteristiche clinico-fenotipiche e istologiche nei pazienti con lunga sopravvivenza sottoposti a immunoterapia con checkpoints inhibitors”, presso il Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche di Dermatologia.

Relatore e correlatore sono stati rispettivamente la professoressa Ketty Peris e il dottor Alessandro Di Stefani.

La neodottoressa ha così conseguito la laurea abilitante, effettuando il tirocinio per l’abilitazione già durante l’anno accademico.

Un grande traguardo per la bravissima Ilaria, orgoglio del papà Roberto, stimato dermatologo di San Severino, della mamma Donatella e dei fratelli Livia e Stefano.

A lei giungano le felicitazioni dei familiari, degli amici e dei lettori del Settempedano.