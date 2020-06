Lavori in piazza: posizionano la gru ma si apre una voragine

Una voragine di alcuni metri cubi proprio sotto la strada tra il marciapiede pedonale e la piattaforma di Piazza del Popolo è venuta alla luce durante i lavori per la posa in opera di una grossa gru nell’area cantiere per il restauro di Palazzo Valentini, edificio del XVIII secolo danneggiato dalle scosse di terremoto dell’ottobre 2016. A poche ore dall’avvio del cantiere per i lavori da fare nell’immobile, che con le sue nove arcate domina il lato destro della piazza, l’impresa esecutrice dei lavori, la Cesedil Soc. Coop. di San Severino, ha dovuto sospendere le opere a causa di un cedimento sotto il basamento che si stava realizzando per il montaggio della gru.

Le verifiche successive hanno portato a scoprire la presenza della voragine causata probabilmente dalle perdite di una vecchia fognatura non più in uso che continuava a raccogliere le acque di alcuni pluviali degli edifici prospicienti. Gli ultimi ammodernamenti al sistema fognario della zona risalgono ormai a oltre vent’anni fa.

Sul posto, oltre al responsabile della sicurezza del cantiere e ad alcuni proprietari, hanno effettuato un sopralluogo il sindaco Rosa Piermattei e i responsabili dell’ufficio Manutenzioni e dell’ufficio Tecnico.

L’area, già delimitata e chiusa all’accesso degli estranei per via del cantiere, è stata ulteriormente transennata in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza. Sarà anche effettuata un’ispezione con georadar per verificare l’eventuale presenza di ulteriori cavità sulla stessa porzione di Piazza del Popolo.

