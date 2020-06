Nicoletta Raggi: “Così abbiamo catturato uno sciame di api”

Pronto intervento della Polizia locale per la presenza di uno sciame di api in via Della Villa, nella frazione di Cesolo. Gli insetti, approfittando dell’inagibilità di un’abitazione lesionata dal terremoto, e della conseguente assenza dei proprietari, hanno finito per sciamare in un angolo posto tra il sottotetto e una struttura in legno utilizzata come puntellatura per la messa in sicurezza dell’edificio. Le api sono state catturate grazie all’abilità di Nicoletta Raggi e Carloandrea Gerosa, esperti della ditta “Raggi Apicoltura”, i quali sono riusciti a recuperare il favo utilizzando una tecnica specifica che ha permesso così di liberare l’abitazione posta a ridosso di altri edifici e della pubblica via.

“Abbiamo prima posizionato una scala e l’abbiamo legata all’edificio, poco sotto allo sciame – racconta Nicoletta, titolare della neonata azienda ‘Raggi Apicoltura’ -. Poi Carloandrea, che per lavoro fa potature e abbattimenti di grandi alberi in arrampicata, indossando un imbrago da edilizia, si è legato ai cavi d’acciaio che consolidano l’edificio a seguito del terremoto. Quindi, ha posizionato il portasciami (l’arnia in polistirolo utilizzata per recuperare gli sciami; ndr) su un cavo sottostante al cornicione e con una spazzola da apicoltore ha fatto cadere le api all’interno. Dopodiché ha rimosso i favi di cera uno ad uno, individuando la regina e posizionando il tutto nella loro nuova casetta. Il portasciami è rimasto lì fino a sera per dar modo a tutte le api di rientrare con il calar del sole. Poi siamo tornati lì a chiudere il contenitore e portarlo via”.

L’abitazione a Cesolo L’intervento L’intervento